«Алло, Василий? Дороги как на кладбище»: ростовчане подкололи губернатора Голубева

Губернатор Ростовской области Василий Голубев столкнулся с безжалостной народной иронией.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев столкнулся с безжалостной народной иронией. Все из-за попытки создать имидж «строгого губернатора» в соцсетях. В конце февраля чиновник опубликовал в Instagram видео, на котором звонит мэру города Батайска Геннадию Павлятенко и отчитывает того за стихийную свалку на городской окраине.

«Ехал по территории города Батайска от трассы М4. Разве так можно содержать дороги? Ощущение, что я ехал на свалку. Ты можешь мне объяснить, как вы порядок наводите? Послушай, если здесь такая грязь — ты здесь просто отсутствуешь как глава. У тебя есть пять дней, чтобы навести порядок», — заявил Голубев.

Дорогу, про которую говорил губернатор, действительно убрали — коммунальщики справились всего за три дня. Казалось бы, проблема решена, но ростовчане захотели основательно поговорить с Голубевым о наболевшем — так получился флешмоб «Позвони Василию» в Instagram.

Жители Ростовской области начали записывать саркастичные видео, но особенно вдохновились публичной выборочной строгостью губернатора батайчане.

«Алло, Василий, я тут еду в Ростов по улице Северной. Слушайте, ну дорога как на кладбище. Вы бы не могли сказать Геннадию, чтобы он за пять дней здесь навел порядок?», — говорит горожанин на пародийном видео.

«Алло, Василий? Здравствуйте. Это город Батайск, улица Чернышевская. Знаете, наша улица отродясь не видела асфальта. Вы можете позвонить Геннадию, чтобы он дней за пять что-то сделал?», — шуточно поговорил с губернатором еще один житель Батайска.

Так «звонок Василию» в Батайске стал локальной шуткой, иначе говоря — местным мемом. Теперь под фотографиями расчищенных от мусора городских аллей вопрошают: «Признавайтесь, кто звонил Василию и просил передать Геннадию за мусор по улице Кирова?».

Не остались в стороне и местные депутаты. 5 марта руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Ростовской области Евгений Федяев тоже «позвонил Василию» прямиком из глубокой лужи.

«Как посоветовали, так я и сделал: вышел из своего уютного кабинета, одел сапожки и пошел в мир. Сейчас нахожусь в Целине, 10-я линия. Вы знаете, сапожки не спасают. Василий, вы там позвоните главе Целинского района — пусть он вытащит меня отсюда».

Сам губернатор на сарказм ростовчан не обижается и говорит, что «кое-что» из таких видео он воспринимает как юмор. Если в такой шутке указана реальная проблема, которая требует внимания, то «ничего такого тут нет», отмечает Голубев.

Однако ироничный флешмоб приобрел и другое значение: под хештегом #позвониВасилию жители области в соцсетях пытаются донести до губернатора реальные проблемы без юмористического подтекста. Их в регионе полно: плохое состояние или полное отсутствие дорог, качество услуг ЖКХ, благоустройство территорий, питьевая вода зеленого цвета.

Последний пункт — больной вопрос для губернатора Голубева, почему-то настойчиво игнорирующего «водную» проблему в публичном пространстве. В Instagram губернатора ростовчане непрерывно оповещают о зеленой воде с запахом рыбы из под крана, указывая не только на бытовые неудобства, но и проблемы со здоровьем. Ситуация не меняется, как минимум, три недели.

Губернаторский профиль пестрит прелестными фотографиями донской природы и пожеланиями «хорошей недели» ростовчанам. Но те не слишком воодушевлены и отчаянно пытаются «дозвониться» до Василия Голубева, чтобы и дальше беседовать с ним о городских проблемах. Абсолютное большинство комментариев в Instagram губернатора только об этом — флешмоб «Позвони Василию» постепенно превращается в акцию «Помоги Василию» узнать о бездействии местных чиновников в его регионе.

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