Партия «Новое согласие» провоцирует избирком Латвии на судебные тяжбы

Латвия рискует стать центром беспрецедентного для Европы судебного разбирательства из-за нарушения избирательного права неграждан.

Латвия рискует стать центром беспрецедентного для Европы судебного разбирательства. Политическая партия «Новое согласие» планирует подать иск к ЦИК страны, чтобы вынести вопрос о правах латвийских неграждан в европейскую повестку, заверил в интервью «Политике Сегодня» сопредседатель объединения и кандидат в мэры города Юрмала Янис Кузинс.

По словам политика, в Латвии неграждане (бывшие граждане СССР, не имеющие паспорта какого-либо государства и проживающие в Латвии с 1992 года, – прим. ред.) не могут баллотироваться в органы местного самоуправления, это нарушает их избирательные права. В то же время в большинстве стран Евросоюза, в том числе соседней Эстонии, такая практика существует, отмечает спикер.

Совместно с коллегами руководитель партии выработал план, чтобы доказать дискриминацию неграждан в Латвии. Партия «Новое согласие» подала список кандидатов в депутаты в Юрмальскую городскую думу, в который включила известного в Латвии негражданина Елену Бочевар.

Кузинс уверен, что ЦИК отклонит заявку политического объединения и это даст им повод для обращения в суд.

«Это попадает в Верховный суд, и если там мы не докажем, что неграждане Латвии, живя и родившись тут, не могут голосовать за местное самоуправление, это уже станет европейским вопросом. То есть можно будет подать в суд по правам человека [ЕСПЧ] в Страсбурге», – пояснил Кузинс.

Жительница Юрмалы Елена Бочевар известна в Латвии как активистка, участвующая в антифашистских акциях. Три года назад она получила штраф в размере 350 евро за то, что во время марша памяти латышских легионеров «Ваффен СС» шла параллельно с колонной и пела песню «Священная война». Тогда девушку обвинили в провокации и возбудили в отношении нее административное дело за «мелкое хулиганство».