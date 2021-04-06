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19:01   6 Апреля 2021
Ближнее зарубежье

Партия «Новое согласие» провоцирует избирком Латвии на судебные тяжбы

Партия «Новое согласие» провоцирует избирком Латвии на судебные тяжбы

Латвия рискует стать центром беспрецедентного для Европы судебного разбирательства. Политическая партия «Новое согласие» планирует подать иск к ЦИК страны, чтобы вынести вопрос о правах латвийских неграждан в европейскую повестку, заверил в интервью «Политике Сегодня» сопредседатель объединения и кандидат в мэры города Юрмала Янис Кузинс.

По словам политика, в Латвии неграждане (бывшие граждане СССР, не имеющие паспорта какого-либо государства и проживающие в Латвии с 1992 года, – прим. ред.) не могут баллотироваться в органы местного самоуправления, это нарушает их избирательные права. В то же время в большинстве стран Евросоюза, в том числе соседней Эстонии, такая практика существует, отмечает спикер.

Партия «Новое согласие» в Латвии провоцирует избирком на судебные тяжбы

Совместно с коллегами руководитель партии выработал план, чтобы доказать дискриминацию неграждан в Латвии. Партия «Новое согласие» подала список кандидатов в депутаты в Юрмальскую городскую думу, в который включила известного в Латвии негражданина Елену Бочевар.

Кузинс уверен, что ЦИК отклонит заявку политического объединения и это даст им повод для обращения в суд.

«Это попадает в Верховный суд, и если там мы не докажем, что неграждане Латвии, живя и родившись тут, не могут голосовать за местное самоуправление, это уже станет европейским вопросом. То есть можно будет подать в суд по правам человека [ЕСПЧ] в Страсбурге», – пояснил Кузинс.

Жительница Юрмалы Елена Бочевар известна в Латвии как активистка, участвующая в антифашистских акциях. Три года назад она получила штраф в размере 350 евро за то, что во время марша памяти латышских легионеров «Ваффен СС» шла параллельно с колонной и пела песню «Священная война». Тогда девушку обвинили в провокации и возбудили в отношении нее административное дело за «мелкое хулиганство».    

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#евросоюз #латвия #еспч #неграждане

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