Представители Евросоюза и Еврокомиссии прибыли в Турцию

Главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре. Об этом сообщили СМИ.

Главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре. Об этом сообщили СМИ.

По информации журналистов, европейские политики намерены обсудить с турецким лидером экономическое сотрудничество, а также тему беженцев. Урсула он дер Ляйен хочет предложить Эрдогану перезапустить отношения, чтобы Европа смогла решить миграционный вопрос.