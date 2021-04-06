15:07 6 Апреля 2021Политика
Представители Евросоюза и Еврокомиссии прибыли в Турцию
Главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре. Об этом сообщили СМИ.
Главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре. Об этом сообщили СМИ.
По информации журналистов, европейские политики намерены обсудить с турецким лидером экономическое сотрудничество, а также тему беженцев. Урсула он дер Ляйен хочет предложить Эрдогану перезапустить отношения, чтобы Европа смогла решить миграционный вопрос.