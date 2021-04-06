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15:07   6 Апреля 2021
Политика

Представители Евросоюза и Еврокомиссии прибыли в Турцию

Представители Евросоюза и Еврокомиссии прибыли в Турцию

Главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре. Об этом сообщили СМИ.

По информации журналистов, европейские политики намерены обсудить с турецким лидером экономическое сотрудничество, а также тему беженцев. Урсула он дер Ляйен хочет предложить Эрдогану перезапустить отношения, чтобы Европа смогла решить миграционный вопрос.

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#евросоюз #турция #эрдоган

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