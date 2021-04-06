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15:01   6 Апреля 2021
Происшествия

Белозерцев отрицает незаконность хранения найденного при обыске оружия

Белозерцев отрицает незаконность хранения найденного при обыске оружия

Адвокат обвиняемого в коррупции экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева заявил о легальности хранения оружия, найденного при обыске в квартире чиновника.

Информацию о том, что при обыске у Белозерцева было обнаружено незарегистрированное оружие, сообщил прокурор на заседании Мосгорсуда. Адвокат ответил, что на все оружие у его подзащитного имеются лицензии.

В этот день суд рассматривал жалобу на арест бывшего губернатора со стороны его защиты и признал законным решение нижестоящей инстанции, арестовавшей Белозерцева до 20 мая. В результате обвиняемый остался в СИЗО.

По данным следствия, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги и Антона Колоскова взятки через посредников на общую сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взамен экс-губернатор предоставлял конкурентные преимущества при заключении госконтрактов.

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#суд #арест #коррупция #оружие #белозерцев

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