Белозерцев отрицает незаконность хранения найденного при обыске оружия

Адвокат обвиняемого в коррупции экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева заявил о легальности хранения оружия, найденного при обыске в квартире чиновника.

Адвокат обвиняемого в коррупции экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева заявил о легальности хранения оружия, найденного при обыске в квартире чиновника.

Информацию о том, что при обыске у Белозерцева было обнаружено незарегистрированное оружие, сообщил прокурор на заседании Мосгорсуда. Адвокат ответил, что на все оружие у его подзащитного имеются лицензии.

В этот день суд рассматривал жалобу на арест бывшего губернатора со стороны его защиты и признал законным решение нижестоящей инстанции, арестовавшей Белозерцева до 20 мая. В результате обвиняемый остался в СИЗО.

По данным следствия, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги и Антона Колоскова взятки через посредников на общую сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взамен экс-губернатор предоставлял конкурентные преимущества при заключении госконтрактов.