Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Шпигеля об аресте по делу о взятках

Столичная инстанция оставила без изменений меру пресечения для главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля по делу о многомиллионной взятке.

Столичная инстанция оставила без изменений меру пресечения для главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля по делу о многомиллионной взятке.

По версии следствия, фигурант передал бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву 20 млн рублей, автомобиль марки Mercedes-Benz и часы Breguet. За это глава региона помогал бизнесмену получать и заключать контракты на поставки медицинских препаратов в местные больницы, передает пресс-служба СК.

Адвокат Шпигеля Виктория Бурковская ранее обратилась к суду с просьбой о переносе заседания, сообщает Федеральное агентство новостей. Она пояснила, что клиент имеет большие проблемы со здоровьем. В числе подозреваемых также оказалась супруга предпринимателя. Женщине не изменили меру пресечения.