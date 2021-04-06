ГД приняла во втором чтении закон о запрете изымать домашних животных за долги

О принятии закона рассказал председатель ГД Вячеслав Володин. Он добавил, что считает законопроект гуманным и необходимым.

Госдума во вторник 6 апреля приняла во втором чтении законопроект запрещающий изымание домашних животных за долги.

Председатель ГД Вячеслав Володин считает принятие такого закона правильным и гуманным, как по отношению к домашним питомцам, так и к их владельцам.

«Животные становятся членами семьи. Изъятие домашнего питомца — очень болезненное событие. Это недопустимо. Принятый сегодня законопроект позволит предотвратить трагедию, которая может разыграться, если приставы заберут животное», — объяснил депутат.

В настоящее время в статье 446 Гражданского кодекса перечислены виды сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам.

Законопроект дополнит этот перечень указанием на домашних животных (которые определены положениями Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»). Это кошки, собаки и другие, которые не используются в предпринимательской деятельности.