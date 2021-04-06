Президент Украины обидел руководство Катара грязной подошвой и женскими коленями

Визит Зеленского в Катар обернулся дипломатическим недопониманием.

Визит Владимира Зеленского в Катар обернулся дипломатическим недопониманием: члены его делегации грубо нарушили правила арабского этикета, продемонстрировав катарским чиновникам подошвы туфель, пишет Страна.ua.

Глава офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на переговорах с премьер-министром Катара Халидом бин Халифой Аль Тани сидели, закинув ногу на ногу, тем самым демонстрируя арабским партнерам подошву обуви. Это считается на Ближнем Востоке оскорблением и проявлением неуважения.

Фотографию, запечатлевшую неуместную позу украинских политиков, спешно удалили из Twitter и с сайта офиса президента после критики в социальных сетях. Тем не менее в левом нижнем углу оставленной фотографии все еще видна часть туфли Ермака, несмотря на тщетные попытки обрезать кадр.

При этом вышеупомянутый Кулеба — профессиональный дипломат, работающий в МИД Украины с 2003 года и имеющий профильное образование. Дипломатическую карьеру строил и его отец Иван Кулеба. Неизвестно, почему чиновник, осведомленный о нравах принимающей страны, пренебрег правилами этикета в Катаре.

Как отмечает эксперт по арабским странам и дипломат Андрей Романюк, на встрече был еще один персонаж, нарушивший негласные арабские правила — это девушка из делегации Зеленского, вероятно, письменно фиксирующая переговорный процесс. Она сидела за украинским президентом и попала на фотографии.

«Кстати, девушка на фото также нарушила правила этикета, оголив колени. Женщины в делегации должны надевать брючный костюм или длинную юбку. Главное правило — избегать открытых рук до локтя и открытых ног выше колена», — заявил Романюк в комментарии Страна.ua.

"Нельзя сидеть, положив ногу на ногу": делегация Зеленского опозорилась во время визита в Катарhttps://t.co/7y5hm9AHcq pic.twitter.com/4aqbnGcTTq — РИА Новости (@rianru) April 6, 2021

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о нарушении минских договоренностей со стороны Киева.