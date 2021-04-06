Телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке с крокодилом

Зоолог Николай Дроздов, который 40 лет вел программу "В мире животных", неоднократно был в опасных передрягах. В программе "Судьба человека" он рассказал о схватке с крокодилом.

Зоолог Николай Дроздов, который 40 лет вел программу "В мире животных", неоднократно был в опасных передрягах. В программе "Судьба человека" он рассказал о схватке с крокодилом.

Инцидент произошел во время путешествия Дроздова в Индию. Съемочная группа во главе с доктором биологических наук отправилась на озеро, где жили крокодилы. По словам зоолога, он решил "добавить экшена" и немного расшевелить хищников. Для этого в качестве приманки Дроздов взял в питомнике дюжину крыс.

Когда ученый начал бросать грызунов в воду, ими сразу заинтересовались крокодилы. Сначала они потихоньку подплывали к берегу, а затем стали ползти на оператора. В этот момент Дроздов схватил палку и со всей силы начал колотить крокодила по зубам.

"У него изо рта после моего удара посыпались искры. Это оказались зубы", — пояснил 83-летний телеведущий.

После этого зоолог собрал оставшиеся на берегу "трофеи" — порядка 15 зубов крокодила. Телеведущий заметил, что зубы у этих хищников не имеют корней и быстро обновляются. Так что никаких последствий этой встречи с человеком для крокодила не было.