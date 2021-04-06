Губернатор Бурков прокомментировал возможную отставку мэра Омска

Губернатор Омской области Александр Бурков ответил на вопрос о новых кандидатах на пост мэра областного центра, если действующая глава города Оксана Фадина изберется в Госдуму РФ.

Губернатор Омской области Александр Бурков ответил на вопрос о новых кандидатах на пост мэра областного центра, если действующая глава города Оксана Фадина изберется в Госдуму РФ.

Такой вопрос главе региона задали местные блогеры и журналисты на онлайн-встрече. Александр Бурков отметил, что пока не стоит спешить с этим вопросом.

"Давайте честно: избирательная кампания только начинается, довыборы далеко. Когда встанет вопрос о кандидате на пост мэра, мы с жителями города Омск определимся. Всему свое время", — сказал Бурков.

Ранее Оксана Фадина подала заявку на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в Государственную думу РФ. Также мэр Омска сообщила, что намерена баллотироваться в Законодательное собрание.

Сайт 360tv.ru недавно опубликовал данные опроса, согласно которым россияне не рассматривают Омск как город для переезда.