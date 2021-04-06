Армия Центральноафриканской Республики зачищает трассу Сибю — Кага-Бандоро от боевиков

Военнослужащие Центральноафриканской Республики (FACA) проводят контртеррористическую операцию в Декоа. Армия выступила против боевиков "Коалиции патриотов за перемены".

Военнослужащие Центральноафриканской Республики (FACA) проводят контртеррористическую операцию в Декоа. Армия выступила против боевиков "Коалиции патриотов за перемены".

Командование FACA приняло решение о плановой зачистке после стабилизации ситуации в других районах. Военные сейчас работают над расширением контроля в зоне трассы Сибю — Кага-Бандоро.

Трасса Сибю — Кага-Бандоро стала известна после случая с гибелью российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Боевики убили их в этом районе в ночь с 30 на 31 июля 2018 года, пишет Федеральное агентство новостей.

Первые сообщения о проведении зачистки в центральной части страны стали поступать в середине января. Тогда правительственные силы смогли освободить более пяти тысяч квадратных километров в префектуре Кемо.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера ранее обсудил вопросы сотрудничества с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.