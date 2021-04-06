Жительница Амурской области расправилась с приятелем и закопала его останки на пустыре

Сотрудники правоохранительных органов Амурской области задержали проживающую в регионе женщину, которую подозревают в том, что она убила знакомого.

Сотрудники правоохранительных органов Амурской области задержали проживающую в регионе женщину, которую подозревают в том, что она убила знакомого.

Трагедия случилась летом 2020 года в городе Райчихинск: виновница события напала на ранее неоднократно судимого 40-летнего рецидивиста. По предварительным данным, мужчина пришел в гости к приятельнице, где они распивали алкогольные напитки. Но в какой-то момент между ними произошел конфликт, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Тогда женщина схватилась за нож и нанесла своему оппоненту колото-резаные раны в области живота и спины. Вскоре пострадавший скончался. А местная жительница расчленила тело своей жертвы и за несколько дней вынесла останки на пустырь. Правоохранители смогли доказать вину обвиняемой по статье 105 УК РФ "Убийство".