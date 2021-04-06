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14:06   6 Апреля 2021
Происшествия

Семь крымских депутатов привлекут к ответственности за сокрытие информации о доходах

Семь крымских депутатов привлекут к ответственности за сокрытие информации о доходах

Депутаты из симферопольского горсовета указали недостоверные сведения о своих расходах и доходах в декларациях.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семь депутатов Симферопольского городского совета будут привлечены к ответственности. Он подчеркнул, что чиновники решили скрыть полную информацию о своих доходах и расходах.

По имеющимся данным, все указанные чиновники занимают посты на непостоянной основе и совмещают депутатскую деятельность с основной работой. В ближайшее время им будут вынесены предупреждения. Направленные заявления будут рассмотрены на сессии горсовета 7 апреля.

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#крым #депутаты #аксенов

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