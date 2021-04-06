Семь крымских депутатов привлекут к ответственности за сокрытие информации о доходах

Депутаты из симферопольского горсовета указали недостоверные сведения о своих расходах и доходах в декларациях.

Депутаты из симферопольского горсовета указали недостоверные сведения о своих расходах и доходах в декларациях.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семь депутатов Симферопольского городского совета будут привлечены к ответственности. Он подчеркнул, что чиновники решили скрыть полную информацию о своих доходах и расходах.

По имеющимся данным, все указанные чиновники занимают посты на непостоянной основе и совмещают депутатскую деятельность с основной работой. В ближайшее время им будут вынесены предупреждения. Направленные заявления будут рассмотрены на сессии горсовета 7 апреля.