Пытавшегося отправить в Армению части танков мужчину задержали на Урале

Сотрудники уральской таможни пресекли попытку пересылки части танкового стабилизатора. Задержанный перекрасил их, чтобы скрыть идентификационные номера.

Сотрудники уральской таможни пресекли попытку пересылки части танкового стабилизатора. Задержанный перекрасил их, чтобы скрыть идентификационные номера.

Продукцию военного назначения житель Челябинской области отправил через курьерскую службу. Для организации поставки он предоставил в транспортно-логистическую компанию поддельную доверенность на экспорт, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

По информации завода-изготовителя, данный товар относят к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ и запрещен к свободной продаже.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда материалов и оборудования военной техники"). Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.