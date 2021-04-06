14:01 6 Апреля 2021Общество
Мишустин призвал врачей и ученых РФ в короткие сроки проработать меры по COVID-19
Дополнительные меры защиты россиян от коронавирусной инфекции должны быть проработаны в течение четырех дней. Такое распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Дополнительные меры защиты россиян от коронавирусной инфекции должны быть проработаны в течение четырех дней. Такое распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ситуация с пандемией в России не должна развиваться по сценарию других стран, заявил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и дал поручение Роспотребнадзору разработать программу дополнительной защиты.
Несмотря на стабильную ситуацию в России, пандемия не отступила, снижения темпов заболеваемости не происходит, отметил премьер. Необходимо и дальше соблюдать меры безопасности на территории страны.