Мишустин призвал врачей и ученых РФ в короткие сроки проработать меры по COVID-19

Дополнительные меры защиты россиян от коронавирусной инфекции должны быть проработаны в течение четырех дней. Такое распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дополнительные меры защиты россиян от коронавирусной инфекции должны быть проработаны в течение четырех дней. Такое распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ситуация с пандемией в России не должна развиваться по сценарию других стран, заявил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и дал поручение Роспотребнадзору разработать программу дополнительной защиты.

Несмотря на стабильную ситуацию в России, пандемия не отступила, снижения темпов заболеваемости не происходит, отметил премьер. Необходимо и дальше соблюдать меры безопасности на территории страны.