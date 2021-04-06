Песков: речи о полном карантине парламентариев перед посланием Путина не идет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что состав участников послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию прорабатывается.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что состав участников послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию прорабатывается.

По словам Пескова, мероприятие в любом случае состоится в очном формате.

"Какой будет состав, сейчас прорабатывается во взаимодействии с санитарными властями, но в любом случае послание будет оглашено очно", — сообщил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков добавил, что парламентариям не придется проходить двухнедельный карантин перед мероприятием.