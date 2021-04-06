13:58 6 Апреля 2021Политика
Песков: речи о полном карантине парламентариев перед посланием Путина не идет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что состав участников послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию прорабатывается.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что состав участников послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию прорабатывается.
По словам Пескова, мероприятие в любом случае состоится в очном формате.
"Какой будет состав, сейчас прорабатывается во взаимодействии с санитарными властями, но в любом случае послание будет оглашено очно", — сообщил пресс-секретарь президента.
Дмитрий Песков добавил, что парламентариям не придется проходить двухнедельный карантин перед мероприятием.