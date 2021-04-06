Песков напомнил журналистам, что Путин прошел только первый этап вакцинации

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что говорить о наличии антител к COVID-19 у президента России Владимира Путина пока рано.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что говорить о наличии антител к COVID-19 у президента России Владимира Путина пока рано.

Об этом Песков заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о вакцинации Путина. Представитель Кремля напомнил, что глава государства получил только первый компонент препарата.

"Пока еще прививочный цикл не завершен. Вы знаете, что президенту введен первый компонент прививки, поэтому об этом пока говорить преждевременно", — рассказал Песков.

Владимир Путин вакцинировался от коронавируса 23 марта. Процедура проходила без камер и свидетелей. Российский лидер не сообщил, каким именно из трех препаратов отечественного производства он привился.