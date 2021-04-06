Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России стабильной на фоне третьей волны в Европе

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ на протяжении нескольких недель остается стабильной.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ на протяжении нескольких недель остается стабильной.

Несмотря на это медикам в РФ необходимо быть готовыми к ухудшению эпидемиологической ситуации и началу третей волны коронавируса из-за ситуации, которая складывается в других странах. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной несколько недель подряд. Мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии", — сказал Мишустин.

По его словам, в этих странах постепенно растет заболеваемость инфекцией. В связи с этим медики объявили о начале третьей волны COVID-19.