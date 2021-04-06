Роспотребнадзор назвал 18 регионов РФ, где растет число пожилых пациентов с COVID-19

Меры по COVID-19, распространяющиеся на пенсионеров, отменены в 18 регионах РФ. Сейчас там растет заболеваемость коронавирусом среди пациентов старшего поколения.

Меры по COVID-19, распространяющиеся на пенсионеров, отменены в 18 регионах РФ. Сейчас там растет заболеваемость коронавирусом среди пациентов старшего поколения.

Информацией об этом поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила о росте заболеваемости COVID-19 среди граждан старшей возрастной группы в указанных регионах в ходе заседания координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронвирусом.

"В 18 субъектах Российской Федерации уже сняты ограничения для лиц старше 65 лет. Эти ограничения снимались начиная с февраля, и там, где это произошло, мы отмечаем рост заболеваемости людей именно этой возрастной группы", — сказала она.

В то же время динамика эпидемиологического процесса в России говорит о его стабилизации. В большинстве регионов России, 75 субъектах, коэффициент распространения составляет 1 и меньше, подчеркнула Попова.