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13:49   6 Апреля 2021
Происшествия

TikTok заплатит штраф за отказ удалять призывы к подросткам на незаконные митинги

TikTok заплатит штраф за отказ удалять призывы к подросткам на незаконные митинги

Таганский суд Москвы признал социальную сеть TikTok виновной в совершении административного правонарушения.

Администрация портала не удалила по требованию Роспотребнадзора посты, которые содержали в себе призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях. Теперь TikTok заплатит 2,5 млн рублей штрафа. Заседание прошло в закрытом режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции, передают СМИ.

Аналогичное решение суд принял и в отношении сети Twitter, сообщало Федеральное агентство новостей. Сумма штрафа по трем административным делам составила 8,9 млн рублей.

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#штраф #митинги #TikTok

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