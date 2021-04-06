13:47 6 Апреля 2021Армия
Зеленский обозначил единственный для Киева способ завершить войну в Донбассе
Североатлантический альянс - единственный путь к миру в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Североатлантический альянс - единственный путь к миру в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Украинский лидер рассказал, что страна стремится к реформированию армии и оборонного сектора. Однако "одними реформами Россию не остановить", подчеркнул Зеленский. Президент Украины также призвал НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в регионе.
Киев неоднократно делает заявления о якобы готовности российских вооруженных сил к "нападениям". При этом президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать.