Зеленский обозначил единственный для Киева способ завершить войну в Донбассе

Североатлантический альянс - единственный путь к миру в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Североатлантический альянс - единственный путь к миру в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Украинский лидер рассказал, что страна стремится к реформированию армии и оборонного сектора. Однако "одними реформами Россию не остановить", подчеркнул Зеленский. Президент Украины также призвал НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в регионе.

Киев неоднократно делает заявления о якобы готовности российских вооруженных сил к "нападениям". При этом президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать.