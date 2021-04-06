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13:47   6 Апреля 2021
Армия

Зеленский обозначил единственный для Киева способ завершить войну в Донбассе

Зеленский обозначил единственный для Киева способ завершить войну в Донбассе

Североатлантический альянс - единственный путь к миру в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Украинский лидер рассказал, что страна стремится к реформированию армии и оборонного сектора. Однако "одними реформами Россию не остановить", подчеркнул Зеленский. Президент Украины также призвал НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в регионе.

Киев неоднократно делает заявления о якобы готовности российских вооруженных сил к "нападениям". При этом президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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