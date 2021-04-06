Песков объяснил необходимость военного присутствия России в Арктике

Экономический потенциал российской Арктики требует особого внимания государства к этому региону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономический потенциал российской Арктики требует особого внимания государства к этому региону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона фиксирует усиливающееся внимание США к Арктической зоне, в том числе в плане военного присутствия. Песков подчеркнул, что Москва не намерена игнорировать данные факты.

"Главнокомандующий действительно считает российское военное присутствие в Арктике абсолютно необходимым элементом военного строительства. Арктическая зона — это очень важный регион Российской Федерации", — сказал Песков.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Военно-морские силы США в 2020 году провели 20 учений и специальных операций в Арктике. Большая часть маневров проходила с участием партнеров Вашингтона. В настоящее время ведомство рассматривает вопрос об увеличении присутствия американского флота в Арктическом регионе.