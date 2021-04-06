13:44 6 Апреля 2021Политика
Песков предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО для Донбасса
Членство Украины в Североатлантическом альянсе значительно обострит обстановку на юго-востоке этой страны.
Членство Украины в Североатлантическом альянсе значительно обострит обстановку на юго-востоке этой страны.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга для представителей СМИ.
По словам Пескова, расширение НАТО с приемом в состав военно-политической организации Украины серьезно усугубит кризисные явления в Донбассе. Кроме того, официальный представитель Кремля считает важным учет мнения жителей ДНР и ЛНР при решении подобного вопроса.
Также Песков отметил, что приоритетными целями руководства РФ является безопасность всех россиян, в том числе проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках.