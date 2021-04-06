Песков предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО для Донбасса

Членство Украины в Североатлантическом альянсе значительно обострит обстановку на юго-востоке этой страны.

Членство Украины в Североатлантическом альянсе значительно обострит обстановку на юго-востоке этой страны.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга для представителей СМИ.

По словам Пескова, расширение НАТО с приемом в состав военно-политической организации Украины серьезно усугубит кризисные явления в Донбассе. Кроме того, официальный представитель Кремля считает важным учет мнения жителей ДНР и ЛНР при решении подобного вопроса.

Также Песков отметил, что приоритетными целями руководства РФ является безопасность всех россиян, в том числе проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках.