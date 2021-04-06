Юриста ФБК Соболь обязали выплатить 500 тысяч рублей по иску бизнесмена Пригожина

Дело о защите чести, достоинства и деловой репутации выиграно петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. Ответчик Любовь Соболь обязана выплатить моральную компенсацию.

Дело о защите чести, достоинства и деловой репутации выиграно петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. Ответчик Любовь Соболь обязана выплатить моральную компенсацию.

Решение по иску Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к Любови Соболь вынес Симоновский районный суд города Москвы. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Суд признал, что Соболь распространяла недостоверные и порочащие сведения о бизнесмене Пригожине. Согласно принятому решению, Любови Соболь необходимо удалить, а также опровергнуть свои высказывания, которые не соответствуют действительности. Помимо этого, она обязуется опубликовать решение суда на три месяца и возместить моральный ущерб в размере 500 тыс. рублей.

Известно, что в течение долгого времени Соболь пыталась избежать ответственности за распространение ложных сведений. Она заявляла о том, что до нее не доходят судебные повестки. При этом ее адвокат публиковал их в соцсетях.

Ранее Мосгорсуд отказал Соболь в приобщении новых доказательств к делу, ссылаясь на недобросовестное и некорректное поведение в суде первой инстанции.