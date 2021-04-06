Песков сообщил об отсутствии особых условий для Навального

Блогеру Алексею Навальному в случае болезни окажут медпомощь, но особых условий для него не предусмотрено. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Блогеру Алексею Навальному в случае болезни окажут медпомощь, но особых условий для него не предусмотрено. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал информацию об ухудшении здоровья Навального в колонии. Он сообщил, что блогер получит необходимую и предусмотренную правилами ФСИН медицинскую помощь.

"Все необходимые мероприятия там проводятся. Естественно, о каких-либо особенных условиях для одного из осужденных речи идти не может", — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что существуют определенные правила по обращению с заключенными, которые заболели. В случае необходимости все будет сделано на соответствующем уровне.