ГД приняла поправки о штрафах за высадку детей из общественного транспорта

Депутат Володин уверен в успехе законопроекта. По мнению политика, поправки должны предотвратить неправомерные действия в отношении детей.

Во вторник, 6 апреля, Госдума приняла во втором чтении проект закона об административной ответственности за высадку из общественного транспорта детей без билетов, следующих без сопровождения взрослых.

«Согласно поправкам, водитель, который заставит ребенка, не оплатившего проезд, выйти из общественного транспорта, будет оштрафован на пять тысяч рублей. Для кондукторов и контролеров штраф составит от двадцати до тридцати тысяч», — рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.

По мнению депутата, угроза наказания предотвратит трагические последствия неправомерных действий в сторону несовершеннолетних.

«Ведь оставшийся один, иногда и просто в чистом поле, ребенок – а такие случаи были — может заболеть или погибнуть», — заключил Володин.

Напомним, около месяца назад в Кировской области из автобуса высадили 12-ти летнюю девочку.