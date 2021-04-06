Дмитрий Песков подтвердил информацию о разговоре Путина с Кочаряном

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе пообщался по телефону с бывшим армянским лидером Робертом Кочаряном.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе пообщался по телефону с бывшим армянским лидером Робертом Кочаряном.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова рассказать, действительно ли Путин разговаривал по телефону с Кочаряном. Песков подтвердил информацию.

"Я могу подтвердить. Действительно, они говорили по телефону. И вы знаете, что у них добрые давние отношения", — ответил Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Кочарян достаточно часто общаются.