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13:32   6 Апреля 2021
Политика

Дмитрий Песков подтвердил информацию о разговоре Путина с Кочаряном

Дмитрий Песков подтвердил информацию о разговоре Путина с Кочаряном

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе пообщался по телефону с бывшим армянским лидером Робертом Кочаряном.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова рассказать, действительно ли Путин разговаривал по телефону с Кочаряном. Песков подтвердил информацию.

"Я могу подтвердить. Действительно, они говорили по телефону. И вы знаете, что у них добрые давние отношения", — ответил Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Кочарян достаточно часто общаются.

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