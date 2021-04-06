Глава МИД России заявил о нарушении минских договоренностей со стороны Киева

Украина нарушает все минские договоренности. Об этом глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил во время пресс-конференции в Нью-Дели.

Украина нарушает все минские договоренности. Об этом глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил во время пресс-конференции в Нью-Дели.

Руководитель российского МИД обратил внимание, что Киев, несмотря на свое поведение в Донбассе, продолжает получать поддержку со стороны Запада.

"По-прежнему наши западные коллеги, судя по всему, исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях", — сказал министр.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что реакция Вашингтона на сложившуюся ситуацию вызывает разочарование.