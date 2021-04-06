Супругу бизнесмена Шпигеля суд оставил в СИЗО

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты жены Бориса Шпигеля Елены на арест по делу о взятках экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты жены Бориса Шпигеля Елены на арест по делу о взятках экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Решение суда первой инстанции было признано законным и обоснованным, поэтому его оставили без изменения.

Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель стал фигурантом дела о даче взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Экс-глава региона уже признался в том, что указанный предприниматель дал ему 20 миллионов рублей.

Политик отметил, что деньги предназначались для избирательной кампании. Во время следственных действий оперативники обнаружили у Белозерцева незарегистрированное оружие и патроны к нему.