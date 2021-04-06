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13:30   6 Апреля 2021
Происшествия

Супругу бизнесмена Шпигеля суд оставил в СИЗО

Супругу бизнесмена Шпигеля суд оставил в СИЗО

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты жены Бориса Шпигеля Елены на арест по делу о взятках экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Решение суда первой инстанции было признано законным и обоснованным, поэтому его оставили без изменения.

Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель стал фигурантом дела о даче взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Экс-глава региона уже признался в том, что указанный предприниматель дал ему 20 миллионов рублей.

Политик отметил, что деньги предназначались для избирательной кампании. Во время следственных действий оперативники обнаружили у Белозерцева незарегистрированное оружие и патроны к нему.

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#суд #взятка #бизнесмен #белозерцев #Шпигель

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