В Госдуме предложили изменить порядок индексации пенсий

Депутаты заксобрания Севастополя внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим гражданам.

Депутаты Законодательного собрания Севастополя разработали и внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пожилым россиянам. Парламентарии просят с 2022 года вернуть перерасчет, поскольку его отмена привела к ухудшению финансового положения пенсионеров.

«Кроме того, в качестве ответной меры со стороны граждан последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров. <...> Важно отметить, что только часть пенсионеров действительно прекратила трудовые отношения, большая часть перешла на получение "серой зарплаты"», — сказано в документе.

В доказательство своих слов севастопольские парламентарии приводят статистику Счетной палаты за 2016 год. Там сообщалось о резком уменьшении числа работающих пенсионеров в первые же месяцы после вступления в силу закона об отмене индексации — с 15 млн до 9,6 млн человек.

Политики резюмировали, что государству тогда не удалось добиться экономии, напротив, на обязательное пенсионное страхование пришлось дополнительно выделить более 40 млрд рублей.

«Принятие проекта федерального закона <...> повлечет дополнительные расходы Пенсионного фонда Российской Федерации в 2022 году в размере около 400 млрд рублей», — рассчитали в заксобрании Севастополя.

Напомним, 24 марта Госдума отклонила сразу три похожих законопроекта от оппозиционных партий, объяснив это тем, что они были внесены на рассмотрение поспешно. Решение о возвращении индексации пенсий работающим гражданам требует более детального рассмотрения, заявил курский сенатор Валерий Рязанский на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».