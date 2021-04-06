Врач разъяснил, чего не следует делать между двумя дозами вакцины от коронавируса

Двухэтапная вакцинация от COVID-19 порождает много вопросов, разобраться с которыми помог врач-реабилитолог Леонид Дьяков.

Двухэтапная вакцинация от COVID-19 порождает много вопросов, разобраться с которыми помог врач-реабилитолог Леонид Дьяков.

Промежуток между двумя дозами вакцины составляет 21 день и больше. В этот период времени организм немного ослаблен, иммунитет к коронавирусу только формируется. Основные правила поведения в этот промежуточный период Дьяков озвучил "Российской газете".

В день прививки и три дня после нее следует ограничить физические нагрузки, потом можно возобновить тренировки при отсутствии температуры. Место укола не стоит мочить, это правило верно для всех прививок, пояснил врач.

Особая диета не требуется, но алкоголь не рекомендуется употреблять первые три дня после вакцинации. Появлении температуры меньше 38 градусов — это нормальная реакция организма, он вырабатывает антитела. Если все же почувствовали недомогание и есть признаки простуды, стоит вызвать врача. Главное, не волноваться и не нагнетать ситуацию, считает Дьяков.

Аллергикам нельзя делать прививку от коронавируса в период обострения. Вакцинация должна проходить в период стойкой ремиссии, передает слова врача-иммунолога Надежды Логиной сайт 360tv.ru.