Заместитель мэра Иркутска подал документы на праймериз "Единой России"

Первый заммэра Иркутска Антон Красноштанов будет участвовать в праймериз "Единой России" перед выборами в Государственную думу РФ. Об этом он написал в Facebook.

Первый заммэра Иркутска Антон Красноштанов будет участвовать в праймериз "Единой России" перед выборами в Государственную думу РФ. Об этом он написал в Facebook.

По словам Красноштанова, он будет участвовать в праймериз по округу №94. Предварительное голосование "Единой России" будет проходить с 24 по 30 мая. Итоги праймериз подведут 1 июня, затем съезд партии утвердит списки кандидатов в депутаты Госдумы от ЕР.

Ранее сообщалось, что Государственная дума начала работу над увеличением федеральной части партсписков на выборах. В комитете по регламенту отметили, что документ нуждается в доработке. В частности, максимальное число кандидатов в федеральной части должно быть определено с учетом позиций фракций Госдумы.

Сайт 360tv.ru ранее информировал, что Правительство РФ попросит о переносе отчета Думе из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.