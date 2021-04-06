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13:11   6 Апреля 2021
Происшествия

Верховный суд направил в Госдуму законопроект по борьбе с домашним насилием

Верховный суд направил в Госдуму законопроект по борьбе с домашним насилием

Если предлагаемый Верховным судом законопроект примут, то решение о прекращении дела в случае примирения сторон не будет приниматься безусловно.

В Государственную думу Верховным судом был направлен законопроект, который предполагает причисление дел о побоях, причинении легкого вреда здоровью и клевете к уголовным делам частно-публичного обвинения.

Подобное дело можно возбудить по требованию потерпевшей стороны. Когда оно подано — его уже нельзя будет закрыть по примирению сторон. Получение доказательной базы ляжет не только на заявителя, но и на сотрудников правоохранительных органов.

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#законопроект #верховный суд #домашнее насилие

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