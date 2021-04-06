Пензенская школьница отправила сверстника в больницу ударом "бабочки"

Ученик пензенской школы стал жертвой поножовщины, устроенной его одноклассницей. Конфликт возник из-за замечания мальчика.

Ученик пензенской школы стал жертвой поножовщины, устроенной его одноклассницей. Конфликт возник из-за замечания мальчика.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия в одной из пензенских школ, сообщает ФАН. По данным следствия, ученица седьмого класса ударила ножом типа "бабочка" мальчика, который посоветовал ей не играть с опасным предметом.

Пострадавший был оперативно доставлен в больницу и прооперирован, сейчас его жизни ничто не угрожает. Уточняется, что у школьницы были проблемы с психикой.

В настоящее время стражи порядка работают в стенах образовательного учреждения. По итогам проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение.