Танкер с 350 тоннами нефти терпит бедствие у берегов Норвегии

Нидерландское судно Eemslift Hendrika потеряло ход вблизи Норвегии и дрейфует в южном направлении. На его борту находится 350 тонн нефти, есть риск опрокидывания.

Нидерландское судно Eemslift Hendrika с тоннами нефти и дизельного топлива на борту потеряло ход у берегов Норвегии. По сообщению Норвежского телеграфного бюро, сохраняется риск его опрокидывания из-за сильного крена.

Сигнал бедствия корабль подал днем 5 апреля. Управление портовой службы и мореплавания Норвегии приняло решение эвакуировать 8 из 12 членов экипажа. Остальные четверо моряков под руководством капитана попытались привести судно в действие. Однако вскоре спасатели сняли с корабля и оставшуюся команду.

Сейчас судно Eemslift Hendrika находится примерно в 130 километрах от норвежского Олесунна и дрейфует в южном направлении. В ночь на 6 апреля угол крена судна составлял 45-50 градусов.

На борту корабля находится около 350 тонн тяжелой нефти и 50 тонн дизельного топлива. Как отметили в главном спасательном управлении Норвегии, есть опасность его опрокидывания и, как следствие, разлива топлива в море.

«Главное на этот момент — не допустить опрокидывания судна, которое дало крен, и утечки тяжелой нефти и дизельного топлива», — заявил представитель управления Ханс-Петтер Мортенсхольм.

На место происшествия выдвинулся корабль береговой охраны, а также вылетел самолет для оценки обстановки. В настоящий момент там наблюдаются плохие метеоусловия, в частности, высокие волны. Береговая охрана предполагает, что погода улучшится только к утру 7 апреля.