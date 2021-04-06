Танкер с 350 тоннами нефти терпит бедствие у берегов Норвегии
Нидерландское судно Eemslift Hendrika с тоннами нефти и дизельного топлива на борту потеряло ход у берегов Норвегии. По сообщению Норвежского телеграфного бюро, сохраняется риск его опрокидывания из-за сильного крена.
Beelden van de evacuatie bemanning Eemslift Hendrika#eemslifthendrika #noorwegen pic.twitter.com/H4xq3DFRYj— Harold Vegelin (@HaroldVegelin) April 6, 2021
Сигнал бедствия корабль подал днем 5 апреля. Управление портовой службы и мореплавания Норвегии приняло решение эвакуировать 8 из 12 членов экипажа. Остальные четверо моряков под руководством капитана попытались привести судно в действие. Однако вскоре спасатели сняли с корабля и оставшуюся команду.
Сейчас судно Eemslift Hendrika находится примерно в 130 километрах от норвежского Олесунна и дрейфует в южном направлении. В ночь на 6 апреля угол крена судна составлял 45-50 градусов.
На борту корабля находится около 350 тонн тяжелой нефти и 50 тонн дизельного топлива. Как отметили в главном спасательном управлении Норвегии, есть опасность его опрокидывания и, как следствие, разлива топлива в море.
«Главное на этот момент — не допустить опрокидывания судна, которое дало крен, и утечки тяжелой нефти и дизельного топлива», — заявил представитель управления Ханс-Петтер Мортенсхольм.
На место происшествия выдвинулся корабль береговой охраны, а также вылетел самолет для оценки обстановки. В настоящий момент там наблюдаются плохие метеоусловия, в частности, высокие волны. Береговая охрана предполагает, что погода улучшится только к утру 7 апреля.