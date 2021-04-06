Для жителей Крыма и Севастополя упростят способ поступления на госслужбу

Такое решение было принято в связи со сложностью процедуры отказа от украинского гражданства для ряда жителей Крыма, сообщили в Госдуме.

В Госдуму внесен проект поправок в закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Соавтором стал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Законопроект подготовлен в целях недопущения ограничения прав жителей Крыма и Севастополя на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, если по независящим от них причинам они не смогли оформить выход из гражданства Украины», — объяснил депутат.

Крашенинников напомнил, что Конституция РФ запрещает наличие иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом для ряда должностей. У жителей Крыма и Севастополя есть сложности с отказом от украинского гражданства.

Поэтому законопроект предлагает внести изменения в законодательство: крымчане, которые признаны россиянами в результате присоединения Крыма к РФ в 2014 году, подавшие заявление об отказе от украинского гражданства, но не смогли его прекратить, признаются гражданами РФ без иностранного гражданства.

Вступление в силу новых норм предусматривается со дня официального опубликования закона.