Хоккеиста Емелина после матча доставили в больницу в тяжелом состоянии

Защитник омского "Авангарда" Алексей Емелин находится в тяжелом состоянии в Республиканской клинической больнице в Казани.

Защитник омского "Авангарда" Алексей Емелин находится в тяжелом состоянии в Республиканской клинической больнице в Казани.

После первого матча финальной серии Восточной конференции КХЛ против "Ак Барса" 34-летний спортсмен почувствовал себя плохо. Его доставили с высокой температурой в инфекционную больницу и проверили на коронавирус, анализы показали отрицательный результат.

Емелин находится в сознании. Его готовят к транспортировке в Москву. Медики установили диагноз Алексея — токсический шок печени. По словам врачей, госпитализация хоккеиста никак не связана с травмой, полученной в игре.

Сибирский клуб выиграл у "Ак Барса" оба матча в столице Республики Татарстан и ведет в серии со счетом 2:0. Третья игра состоится 7 апреля в Балашихе.