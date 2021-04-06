12:54 6 Апреля 2021Происшествия
Хоккеиста Емелина после матча доставили в больницу в тяжелом состоянии
Защитник омского "Авангарда" Алексей Емелин находится в тяжелом состоянии в Республиканской клинической больнице в Казани.
Защитник омского "Авангарда" Алексей Емелин находится в тяжелом состоянии в Республиканской клинической больнице в Казани.
После первого матча финальной серии Восточной конференции КХЛ против "Ак Барса" 34-летний спортсмен почувствовал себя плохо. Его доставили с высокой температурой в инфекционную больницу и проверили на коронавирус, анализы показали отрицательный результат.
Емелин находится в сознании. Его готовят к транспортировке в Москву. Медики установили диагноз Алексея — токсический шок печени. По словам врачей, госпитализация хоккеиста никак не связана с травмой, полученной в игре.
Сибирский клуб выиграл у "Ак Барса" оба матча в столице Республики Татарстан и ведет в серии со счетом 2:0. Третья игра состоится 7 апреля в Балашихе.