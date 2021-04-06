Глава Приморья заявил о необходимости изменений в системе образования региона

Система управления образованием в муниципалитетах Приморского края должна подвергнуться изменениям. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

Система управления образованием в муниципалитетах Приморского края должна подвергнуться изменениям. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

Он принял участие в заседании правления краевой ассоциации "Совет муниципальных образований". В ходе выступления Кожемяко призвал организовать ежедневный контроль за качеством питания в школах и работу родительских комитетов.

"А если вы поставили на руководителя районного образования, на которое направляете 50−60% бюджета, человека неосведомленного, а сверху над ним еще и заместителя — о какой эффективной работе вообще можно говорить?" — сказал Кожемяко.

Глава Приморья также указал на необходимость отстранения чиновников, которые в течение долгого времени не показывали высоких результатов работы.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина ранее сообщала, что последний звонок для школьников региона в 2021 году пройдет в очном формате, говорится в материале сайта 360tv.ru.