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12:51   6 Апреля 2021
Происшествия

Массовое ДТП под Тюменью унесло жизнь молодой девушки

Массовое ДТП под Тюменью унесло жизнь молодой девушки

ДТП произошло на 185-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень. Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом и легковой BMW.

Водитель Mitsubishi, 25-летняя девушка, от полученных травм скончалась до приезда скорой, сообщает УГИБДД по Тюменской области. В автобусе находились 20 пассажиров, пострадавших среди них нет. Они продолжили поездку по маршруту Червишево 1 Тюмень на другом автобусе.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Полицейские устанавливают личность погибшей. По факту ДТП инициирована проверка. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

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#автобус #гибдд #смерть

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