Защита Шпигеля просит перенести заседание суда из-за состояния его здоровья

Заседание по жалобе на арест бизнесмена Бориса Шпигеля могут отложить из-за проблем с его здоровьем, сообщил адвокат.

Заседание по жалобе на арест бизнесмена Бориса Шпигеля могут отложить из-за проблем с его здоровьем, сообщил адвокат.

Предприниматель Борис Шпигель стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении пензенского экс-губернатора Ивана Белозерцева, которого задержали по подозрению в получении крупной взятки. В схеме оказались замешаны глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель и другие.

По версии следствия, в период с января по сентябрь прошлого года бывший губернатор Пензенской области получил взятку через посредников от Шпигеля и его жены. Белозерцев уже признался в получении 20 млн рублей.