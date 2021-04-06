12:41 6 Апреля 2021Происшествия
Обнаруженные на Google-картах тела в могилах оказались "метафорой семьи"
Свежевырытые могилы с лежащими в них людьми обнаружили на Google-картах пользователи интернета. Выяснилось, что они являются инсталляцией в рамках арт-проекта.
Свежевырытые могилы с лежащими в них людьми обнаружили на Google-картах пользователи интернета. Выяснилось, что они являются инсталляцией в рамках арт-проекта.
Пользователи Сети обратили внимание, что Google-карты показывают две открытые могилы, в которых лежат люди, напоминающие свежевскопанные в поле трупы. По имеющимся данным, их нашли в штате Орегон. Однако рядом с ними не было ни лопат, ни других инструментов для погребения.
СМИ сообщили, что могилы были вырыты для арт-проекта, разработанного в рамках фестиваля современного искусства. Они представляют из себя метафору семейных отношений. Партнеры лежат в могилах, однако для того, чтобы им взяться за руки, мужчине и женщине нужно рыть землю.