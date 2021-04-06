Обнаруженные на Google-картах тела в могилах оказались "метафорой семьи"

Свежевырытые могилы с лежащими в них людьми обнаружили на Google-картах пользователи интернета. Выяснилось, что они являются инсталляцией в рамках арт-проекта.

Свежевырытые могилы с лежащими в них людьми обнаружили на Google-картах пользователи интернета. Выяснилось, что они являются инсталляцией в рамках арт-проекта.

Пользователи Сети обратили внимание, что Google-карты показывают две открытые могилы, в которых лежат люди, напоминающие свежевскопанные в поле трупы. По имеющимся данным, их нашли в штате Орегон. Однако рядом с ними не было ни лопат, ни других инструментов для погребения.

СМИ сообщили, что могилы были вырыты для арт-проекта, разработанного в рамках фестиваля современного искусства. Они представляют из себя метафору семейных отношений. Партнеры лежат в могилах, однако для того, чтобы им взяться за руки, мужчине и женщине нужно рыть землю.