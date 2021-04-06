Глава МИД Индии получил от Сергея Лаврова послание Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром передал премьер-министру страны Нарендре Моди послание от президента РФ Владимира Путина.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром передал премьер-министру страны Нарендре Моди послание от президента РФ Владимира Путина.

Встреча российского и индийского дипломатов состоялась в столице Индии Нью-Дели. По словам Сергея Лаврова, в ходе переговоров они уделили большое внимание предстоящим двусторонним контактам, а также обсудили визит президента РФ Владимира Путина в Индию.

"Я передал моему коллеге устное послание президента Путина на имя премьер-министра Моди, в том числе и по этим вопросам", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии.

Глава российского дипведомства добавил, что поговорил с индийским коллегой на тему совместного производства вооружений.