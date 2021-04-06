Новым заместителем главы администрации Уфы стал Алексей Дербеко
Экс-руководитель информационного отдела благотворительного фонда "Данко" Алексей Дербеко стал вице-мэром Уфы. Об этом сообщил глава города Сергей Греков.
Алексей Дербеко на новой должности в администрации Уфы будет заниматься информационным блоком. Ранее чиновник занимал пост заместителя главы Советского района, а также работал в администрации главы Башкирии.
"Алексей Геннадьевич — человек с опытом. Он будет курировать у нас информационную работу, коммуникацию с жителями и работу системы "Инцидент менеджмент"", — рассказал мэр в ходе оперативного совещания.
Слухи о назначении Дербеко появились еще в середине марта.
Сайт 360tv.ru информировал, что глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников сделать прививку от коронавируса, чтобы "не ходить бледными".