Лавров: Россия не планирует создание военного союза с Китаем

Отношения между Китаем и Россией находятся на достаточно высоком уровне взаимного доверия, однако страны не планируют создавать военный союз.

Отношения между Китаем и Россией находятся на достаточно высоком уровне взаимного доверия, однако страны не планируют создавать военный союз.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

"Российско-китайские отношения достигли лучшего за всю историю уровня, но эти отношения не преследуют цель создания военного союза", — подчеркнул министр.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу со спецпредставителем США по климату Джоном Керри. Об этом информируют СМИ.