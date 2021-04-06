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12:31   6 Апреля 2021
Армия

Лавров: Россия не планирует создание военного союза с Китаем

Лавров: Россия не планирует создание военного союза с Китаем

Отношения между Китаем и Россией находятся на достаточно высоком уровне взаимного доверия, однако страны не планируют создавать военный союз.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

"Российско-китайские отношения достигли лучшего за всю историю уровня, но эти отношения не преследуют цель создания военного союза", — подчеркнул министр.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу со спецпредставителем США по климату Джоном Керри. Об этом информируют СМИ.

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