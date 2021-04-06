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12:29   6 Апреля 2021
Происшествия

СК начал проверку песни Манижи на факт возбуждения ненависти и унижения

СК начал проверку песни Манижи на факт возбуждения ненависти и унижения

Исполнительница Манижа намерена выступить на Евровидении с композицией "Русская женщина". Сейчас СК начал проверку в отношении данной песни.

В правоохранительный орган на имя его руководителя Александра Бастрыкина поступило обращение от АНО "Ветеранские вести". Авторы возмущались исполнением данной композиции и настаивали на возбуждении уголовного дела.

По мнению инициативной группы, в песне есть признаки возбуждения ненависти и вражды. Авторы считают, что исполнение этой композиции унижает достоинство русских женщин, сообщало ТАСС.

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#проверка #песня #Манижа

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