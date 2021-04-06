Американские заключенные-трансгендеры требуют перевести их в женские тюрьмы

Американские чиновники одобрили уже четыре заявления на перевод, что вызвало в западном обществе весьма неоднозначную реакцию.

Более 250 осужденных мужчин в штате Калифорния совместно потребовали от властей США перевода из мужских тюрем в исправительные учреждения для женщин, так как они считают себя трансгендерами, сообщает американское консервативное издание Breitbart.

Заключенные апеллируют к недавно принятому в Соединенных Штатах закону SB-132, который предусматривает, что к осужденным, которые идентифицирует себя как трансгендеры, следует «обращаться в соответствии с их гендерной идентичностью». Журналисты подчеркнули, что з акон должен применяться в «независимости от анатомии».

Сообщается, что американские чиновники одобрили пока только четыре заявления трансгендерных зеков на перевод, так как некоторые осужденные гражданки США выразили обеспокоенность в своей безопасности из-за новых сокамерников противоположного пола.

«Некоторые заключенные женщины также обеспокоены тем, что сокамерники специально врут о своей гендерной идентичности, чтобы их перевели в женские тюрьмы», — пишут журналисты Breitbart.

Также стоит отметить, что подобные «половые» реформы в ряде западных стран вызывают в обществе весьма неоднозначную реакцию. Сторонницы феминизма призывают к праву женщин на безопасность, а также отказывают биологическим мужчинам в возможности называться женщинами.

Периодически проходят и забастовки: в прошлом месяце в Канаде женщины провели ряд акций протеста по этому поводу.

«Это одна из горячих проблем, в которую трудно поверить. <...> Канадское государство позволяет мужчинам безнаказанно насиловать и нападать на женщин в женских тюрьмах», — сообщает канадское издание The Post Millennial.

Ранее американский штат Арканзас принял решение о присоединении к 20 другим штатам для разработки законов, которые будут направлены на защиту спортсменок от соревнований с биологическими мужчинами, считающими себя трансгендерными женщинами.