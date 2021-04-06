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12:26   6 Апреля 2021
Происшествия

Пострадавшая в ДТП с пранкером Эдвардом Билом женщина пришла в себя

Пострадавшая в ДТП с пранкером Эдвардом Билом женщина пришла в себя

Консультант Госдумы Мария Артемова вышла из коматозного состояния. Женщина стала пациенткой больницы после массового ДТП, виновником которого был блогер Эдвард Бил.

Информацию о самочувствии пострадавшей сообщил ее супруг. Он пояснил, что врачи наблюдают положительную динамику, но пока не пускают его в палату, передает сайт 360tv.ru.

Бил устроил аварию на Садовом кольце Москвы 1 апреля 2021 года. В ней приняли участие пять машин. Пранкер уже дал признательные показания, против него завели уголовное дело. Суд избрал меру пресечения для Эдварда Била в виде запрета покидать свой дом в ночное время, а также пользоваться интернетом и мобильным телефоном.

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#москва #дтп #бил

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