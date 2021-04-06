Пострадавшая в ДТП с пранкером Эдвардом Билом женщина пришла в себя

Консультант Госдумы Мария Артемова вышла из коматозного состояния. Женщина стала пациенткой больницы после массового ДТП, виновником которого был блогер Эдвард Бил.

Консультант Госдумы Мария Артемова вышла из коматозного состояния. Женщина стала пациенткой больницы после массового ДТП, виновником которого был блогер Эдвард Бил.

Информацию о самочувствии пострадавшей сообщил ее супруг. Он пояснил, что врачи наблюдают положительную динамику, но пока не пускают его в палату, передает сайт 360tv.ru.

Бил устроил аварию на Садовом кольце Москвы 1 апреля 2021 года. В ней приняли участие пять машин. Пранкер уже дал признательные показания, против него завели уголовное дело. Суд избрал меру пресечения для Эдварда Била в виде запрета покидать свой дом в ночное время, а также пользоваться интернетом и мобильным телефоном.