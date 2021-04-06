Скончался "отец евро" Роберт Манделл

Лауреат Нобелевской премии 1999 года по экономике канадский ученый Роберт Манделл умер на 89-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни в итальянской больнице.

Лауреат Нобелевской премии 1999 года по экономике канадский ученый Роберт Манделл умер на 89-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни в итальянской больнице.

Роберт Манделл родился в 1932 году в городе Кингстон в Онтарио. Он стал "идейным вдохновителем" единой валюты для Европы. Ученый посвятил основную часть жизни экономической теории неолиберализма. Он создал основу для введения евро и единого валютного союза Европы. Он выдвинул теорию, что группе регионов или стран будет выгодно иметь единую валюту.

С 1974 года и до самой смерти Манделл трудился в Колумбийском университете.