Прокуратура запретит сахалинским депутатам брать на работу родственников

Члены семьи сахалинских депутатов не смогут работать у них помощниками. Соответствующий законопроект позволит предотвратить конфликт интересов в региональном парламенте.

Члены семьи сахалинских депутатов не смогут работать у них помощниками. Соответствующий законопроект позволит предотвратить конфликт интересов в региональном парламенте.

Законопроект, запрещающий родственникам региональных депутатов работать у них помощниками, представила прокуратура Сахалинской области. Она предложила запретить парламентариям устраивать на работу родителей, жен и мужей, детей, братьев, сестер, а также ближайших родственников родителей.

Речь идет о стимулирующей выплате помощникам депутатов, о котором говорится в статусе парламентария. Родство становится поводом заплатить одному сотруднику больше, чем другим. Всего же у депутата может быть три помощника.