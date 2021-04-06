Приморский край примет российских олимпийцев летом 2021 года

Олимпийские сборные России по 11 видам спорта будут готовиться к ОИ-2020 в Токио на территории Приморского края.

Олимпийские сборные России по 11 видам спорта будут готовиться к ОИ-2020 в Токио на территории Приморского края.

Подготовительные сборы в преддверии ОИ-2020 проведут 11 олимпийских сборных России в Приморском крае с 5 по 31 июля. Об этом в ходе брифинга сообщил глава регионального министерства физической культуры и спорта Жан Кузнецов. Более того, по его словам, в августе в Приморский край прилетят паралимпийские команды.

ОИ-2020 в столице Японии пройдет с 23 июля по 8 августа. С 23 августа в Токио состоятся летние Паралимпийские игры. Оба турнира были перенесены на 2021 год из-за пандемии COVID-19.