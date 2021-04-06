Москва отказалась предоставить Вашингтону дополнительные разъяснения по Украине

Россия не планирует давать США дополнительные разъяснения по Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия не планирует давать США дополнительные разъяснения по Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат прокомментировал высказывание официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Белый дом попросил Москву объяснить сообщения о якобы "провокациях" РФ около границы с Украиной.

"Конкретно по этой ситуации могу сказать, что мы на прошлой неделе дали пояснения американской стороне", — заявил Рябков РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел РФ добавил, что Вашингтон должен довольствоваться той информацией, которая была предоставлена ранее. Москва не намерена давать дополнительные разъяснения по ситуации.